Professores da rede municipal participam de formação sobre ensino da matemática em Sinop A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Educação, realizou nos dias 20 e 21 de agosto, no Centro de Formação Continuada (Ceforme...

A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Educação, realizou nos dias 20 e 21 de agosto, no Centro de Formação Continuada (Ceforme), uma formação destinada a professores que atuam nos 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental. O tema central foi “A matemática e a resolução de problemas na prática para sala de aula”, com foco em estratégias que tornam o ensino mais acessível e significativo para os estudantes. O encontro contou com a participação de aproximadamente 120 professores, nos turnos matutino e vespertino, e foi conduzido pela professora Stela Streit. A formação buscou oferecer aos educadores novas ferramentas pedagógicas para o trabalho com conteúdos de matemática.

