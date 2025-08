Professores de Cuiabá se qualificam para ensino da escrita nas séries iniciais

Momento MT |Do R7

Setenta professores vinculados à Prefeitura de Cuiabá participaram, de um curso de formação continuada para reforçar a aprendizagem infantil nas escolas públicas. Trata-se de mais uma etapa do programa “Alfabetiza MT”, resultado de um termo de cooperação firmado pela Prefeitura de Cuiabá com o governo do Estado.

