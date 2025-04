Professores de Língua Portuguesa e Educação Física recebem capacitação com material estruturado Nos dias 23, 24 e 29 de abril, professores de Língua Portuguesa, dos 4º e 5º anos do ensino fundamental, e de Educação Física da rede... Momento MT|Do R7 30/04/2025 - 18h01 (Atualizado em 30/04/2025 - 18h01 ) twitter

Nos dias 23, 24 e 29 de abril, professores de Língua Portuguesa, dos 4º e 5º anos do ensino fundamental, e de Educação Física da rede pública municipal de Lucas do Rio Verde participaram de uma formação promovida pela Secretaria Municipal de Educação. A capacitação, realizada no Centro de Formação, é parte da implantação do Sistema Estruturado de Ensino — conhecido como apostilado — adotado neste ano nas escolas municipais.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela impacta a educação em Lucas do Rio Verde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

