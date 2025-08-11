Professores e TDIs de Cuiabá debaterão prática de documentação pedagógica Professores da educação infantil e TDIs (Técnicos de Desenvolvimento Infantil), vinculados à Prefeitura de Cuiabá, terão a oportunidade...

Professores da educação infantil e TDIs (Técnicos de Desenvolvimento Infantil), vinculados à Prefeitura de Cuiabá, terão a oportunidade de participar do curso de formação continuada “Escola de Educadores – Formação de Documentação Pedagógica na Prática”. O evento da Secretaria Municipal de Educação (SME) será realizado até sexta-feira (15), no Hotel Fazenda Mato Grosso, das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h.

