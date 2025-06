Professores e técnicos discutem políticas para crianças com transtorno de aprendizagem

Momento MT |Do R7

Mais de mil profissionais da educação participaram, nesta semana, da palestra “Inclusão – Aprendendo a incluir e incluir para aprender”, oferecida pela Secretaria Municipal de Educação no Hotel Fazenda Mato Grosso, numa parceria com o Instituto Neurosaber. A ideia é qualificar técnicos e professores visando ações inclusivas na educação para melhor atender crianças diagnosticadas com transtornos de aprendizagem, oferecendo condições para o pleno desenvolvimento. Antes da palestra, houve a exibição de um coral infantil formado por crianças de quatro escolas municipais.

