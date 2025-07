Professores e técnicos terão salário acrescido de RGA no dia 30 Servidores vinculados a educação da Prefeitura de Cuiabá receberão no dia 30 deste mês o salário acrescido de 5,12% que representam...

Servidores vinculados a educação da Prefeitura de Cuiabá receberão no dia 30 deste mês o salário acrescido de 5,12% que representam o pagamento da RGA (Revisão Geral Anual). Pela lei orgânica da educação, os servidores deverão ser contemplados com a reposição inflacionária no dia 30 de julho, prazo este que será cumprido pela gestão do prefeito Abilio Brunini.

