Professores temporários podem solicitar indenização de férias até 7 de março no Portal do Servidor Os professores contratados temporários da educação têm até o dia 7 de março para entrar com requerimento da indenização das férias...

Os professores contratados temporários da educação têm até o dia 7 de março para entrar com requerimento da indenização das férias e do adicional de um terço, no Portal do Servidor, na aba “professores temporários – indenização de férias e adicional de 1/3”. O prazo também se estende aos professores temporários que já solicitaram a indenização e tiverem a proposta com status vencido ou recusado. Eles terão nova oportunidade de manifestar adesão. Os interessados poderão solicitar a reativação da proposta por meio do e-mail consensoproftemporario@pge.mt.gov.br.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre como solicitar sua indenização!

Leia Mais em Momento MT: