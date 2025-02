Profissionais da Educação Especial passam por capacitação em Lucas do Rio Verde

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde realizou, nesta semana, uma formação para os coordenadores, professores e monitores que trabalham diretamente com o Atendimento Educacional Especializado (AEE). Promovida pelo Instituto Rodrigo Mendes, através do projeto “Alavancas Para a Educação Inclusiva”, a capacitação visa eliminar barreiras e oportunizar ações pedagógicas adequadas ao público-alvo da educação especial em todo o Município.

