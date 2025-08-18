Profissionais da educação podem se inscrever para especialização em Gestão da Escola Pública Profissionais da educação pública de Mato Grosso terão até o dia 25 de agosto para se inscreverem na especialização latu sensu em Gestão...

Profissionais da educação pública de Mato Grosso terão até o dia 25 de agosto para se inscreverem na especialização latu sensu em Gestão da Escola Pública de Ensino Médio, ofertada pela Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg) e da Diretoria de Gestão de Educação a Distância (Dead).

