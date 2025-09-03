Profissionais da linha de frente recebem treinamento em humanização e qualidade Com o objetivo de tornar o cuidado em saúde ainda mais acolhedor e próximo das pessoas, a Secretaria Municipal de Saúde promoveu, nesta...

Com o objetivo de tornar o cuidado em saúde ainda mais acolhedor e próximo das pessoas, a Secretaria Municipal de Saúde promoveu, nesta quarta-feira (03), uma capacitação voltada aos agentes administrativos que recebem diariamente a comunidade nas unidades de saúde. O encontro foi realizado no auditório do CEMFOR e reuniu profissionais que atuam na linha de frente do atendimento.

