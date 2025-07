Profissionais da monitoria escolar da rede municipal participam de semana formativa Durante as férias escolares, a Secretaria de Educação, em conjunto com as escolas municipais, promoveu uma semana formativa para os... Momento MT|Do R7 17/07/2025 - 11h37 (Atualizado em 17/07/2025 - 11h37 ) twitter

Durante as férias escolares, a Secretaria de Educação, em conjunto com as escolas municipais, promoveu uma semana formativa para os profissionais da monitoria escolar. Segundo o Centro de Formação, cerca de 296 monitores participaram das capacitações que iniciaram no dia 7 de julho e seguem ocorrendo em algumas unidades escolares ao longo desta semana. “Os assuntos abordados com os monitores foram voltados ao desenvolvimento e comportamento infantil, além dos cuidados com as crianças típicas e atípicas”, explicou a secretária de Educação, Elaine Lovatel. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações! Leia Mais em Momento MT: Setor produtivo cobra racionalidade e vê riscos econômicos para os dois países

