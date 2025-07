Profissionais da saúde de Cuiabá são capacitados sobre prevenção e manejo do diabetes

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza nesta sexta-feira (11), uma capacitação voltada aos profissionais da Atenção Primária à Saúde com foco na prevenção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento integral de pessoas com diabetes. A formação acontece, das 8h às 17h, no Centro de Formação da Escola Cuiabana (CFEC), reunindo médicos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, assistentes sociais, gestores e outros profissionais da rede.

