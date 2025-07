Profissionais da Saúde de Lucas do Rio Verde participarão do principal evento de ozonioterapia científica da América Latina As profissionais da Saúde Cristiane de Paula Pedro e Rafaela Cristina de Sá Brito, de Lucas do Rio Verde (MT), participarão no próximo... Momento MT|Do R7 04/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 04/07/2025 - 12h58 ) twitter

As profissionais da Saúde Cristiane de Paula Pedro e Rafaela Cristina de Sá Brito, de Lucas do Rio Verde (MT), participarão no próximo sábado, 5 de julho, do Quarto Tratado de Madrid, que será realizado em São José dos Campos (SP). A formação internacional é considerada uma das mais relevantes da América Latina no campo da ozonioterapia científica e segue os protocolos da ISCO3 — International Scientific Committee of Ozonetherapy.

