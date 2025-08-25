Profissionais de enfermagem participam de capacitação sobre atualização vacinal e boas práticas em Várzea Grande
Com o objetivo de fortalecer as estratégias de imunização e aprimorar os serviços prestados à população, a Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande está promovendo uma capacitação voltada aos profissionais de enfermagem da Atenção Básica. O treinamento, coordenado pela gerente de Vigilância Epidemiológica, Alessandra Carreira, teve início no dia 11 de agosto e segue até 2 de setembro, com carga horária de 16 horas e certificação emitida pela Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso.
