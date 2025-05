Profissionais de saúde participam de atualização sobre as síndromes respiratórias Médicos e enfermeiros da Rede Municipal de Saúde de Lucas do Rio Verde participam nesta sexta-feira (30), de uma atualização de conhecimentos... Momento MT|Do R7 30/05/2025 - 18h57 (Atualizado em 30/05/2025 - 18h57 ) twitter

Médicos e enfermeiros da Rede Municipal de Saúde de Lucas do Rio Verde participam nesta sexta-feira (30), de uma atualização de conhecimentos sobre as Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG). A atualização terá como foco, o manejo das doenças respiratórias nas crianças e será ministrada pela médica, especialista em Pediatria, Dra. Pamela Weiss. O encontro será realizado no Espaço Saúde, a partir das 13h.

Para mais informações e detalhes sobre a capacitação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

