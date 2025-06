Profissionais do Caps Nova Vida e Integrar participam de encontro regional sobre saúde mental Em Nova Mutum, as equipes das unidades Infantojuvenil e Adulto do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) de Sorriso marcaram presença... Momento MT|Do R7 27/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 27/06/2025 - 19h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Nova Mutum, as equipes das unidades Infantojuvenil e Adulto do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) de Sorriso marcaram presença no 6º Encontro das Equipes dos Caps da Região Teles Pires, realizado nesta sexta-feira (27). O evento tratou de “Atendimento em Grupo”, debatendo práticas eficazes, políticas de cuidado em liberdade e metodologias para tornar os grupos terapêuticos mais dinâmicos, acolhedores e centrados na escuta ativa, como: – Condução de grupos heterogêneos (com diferentes diagnósticos ou faixas etárias); – Utilização de dinâmicas lúdicas e artísticas para promover a expressão emocional; – Importância do planejamento prévio e da avaliação contínua dos encontros; – Atuação interdisciplinar, com participação de psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, educador físico, artesã e pedagogo. A programação reuniu profissionais da saúde mental dos 15 municípios que compõem a Regional de Saúde Teles Pires, com foco na capacitação e no aprimoramento das práticas de atendimento coletivo nos serviços de saúde mental. O encontro também buscou fortalecer a integração entre as equipes, incentivando a troca de experiências e o trabalho em rede. Para saber mais sobre este importante encontro e suas implicações para a saúde mental, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Pela primeira vez à noite, Corrida Sesc Homens do Fogo será realizada neste sábado (28)

Seciteci promove 1º Encontro de Gestores e forma Comitê das Instituições de Inovação Tecnológica e Educação Profissional Técnica

Encontro do MPMT destaca inovação e prevenção institucional