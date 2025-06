Profissionais que atuam com fiscalização e licenciamento recebem capacitação

O curso de capacitação de fiscalização e licenciamento ambiental desenvolvido pela Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Smurb), acontece no período matutino no Horto Florestal Tote Garcia, no bairro Coxipó da Ponte desde terça-feira (24). A programação segue até sexta-feira (27) com temas que abrangem a atuação dos fiscais e que podem influenciar futuras gerações e também reúne servidores de Cuiabá e Várzea Grande que atuam na área.

