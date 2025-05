Programa Criança Feliz promove encontros sobre saúde da gestante

Teve início nesta segunda-feira (12), em Cuiabá, a série de conferências promovidas pelo Programa Criança Feliz, com foco na saúde das gestantes e no atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade econômica. A abertura aconteceu com uma roda de conversa na unidade do CRAS do bairro Jardim Araçá, com a participação da enfermeira chefe Patrícia Parreão da Silva, da UBS Santa Isabel.

