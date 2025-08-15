Programa de Aquisição de Alimentos distribui 250 cestas de hortifrútis para famílias de Lucas do Rio Verde A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, realizou nesta sexta-feira (15) a entrega...

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, realizou nesta sexta-feira (15) a entrega de 250 cestas de alimentos da agricultura familiar a famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa importante ação social!

Leia Mais em Momento MT: