Programa de capacitação para fortalecimento de bibliotecas em MT será lançado nesta segunda-feira (1º)

O programa de capacitação para o fortalecimento do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca de Mato Grosso será apresentado nesta segunda-feira (1º.9), às 18h30 (horário MT) pela internet. Durante a transmissão ao vivo, serão divulgados os cursos gratuitos oferecidos pelo edital “Formação Técnica de Auxiliar de Bibliotecas – edição Política Nacional Aldir Blanc (Pnab)”, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

