Programa de estreia em Sinop discute cidades verdes e arborização

Você sabia que uma árvore pode desempenhar o papel de até 10 umidificadores de ar, devido à grande quantidade de água que ela libera na atmosfera? A importância de um meio ambiente urbano equilibrado foi debatida no programa de estreia do projeto Diálogos com a Sociedade em Sinop, na segunda-feira (21), com o tema “Cidades verdes, vidas saudáveis: como a arborização urbana transforma a saúde pública?”.O estúdio de vidro localizado na Praça de Alimentação do Shopping Sinop recebeu os entrevistados Pompílio Paulo Azevedo Silva Neto, promotor de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso, Scheila Pedroso, secretária Municipal de Planejamento Urbano e Habitação de Sinop, e Milton Malheiros, médico mestre em Otorrinolaringologia pela Universidade de São Paulo (USP).Conduzida pelo jornalista Alessandro Gomes, a entrevista foi transmitida ao vivo pelo programa SBT Notícias Sinop, no canal 4.1, com exibição simultânea na plataforma MT Play e no canal oficial do MPMT no YouTube. Sinop é o primeiro município do interior do estado a receber o projeto do Ministério Público, lançado no ano passado com o propósito de estreitar e fortalecer o diálogo entre a instituição e a sociedade, incentivando debates sobre temas de interesse coletivo e relevância pública. Para saber mais sobre a importância da arborização e o impacto na saúde pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Alunos da rede municipal retornam às aulas em Sorriso com energia renovada para o segundo semestre

