Programa do Observatório Nacional vai retransmitir eclipse total da Lua Neste domingo (7), a partir das 12 horas (horário de Brasília), o Observatório Nacional vai retransmitir o eclipse total da Lua, em...

Neste domingo (7), a partir das 12 horas (horário de Brasília), o Observatório Nacional vai retransmitir o eclipse total da Lua, em mais uma edição do Programa O Céu em sua Casa: Observação Remota. Interessados em acompanhar o fenômeno astronômico, que não será visível no Brasil, devem acessar o canal do ON, no YouTube. Durante a live, os astrônomos amadores e profissionais que fazem parte do programa comentarão as imagens em tempo real. O Observatório Nacional é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

