Programa Família Acolhedora realiza palestra para atrair novos olhares em Lucas do Rio Verde Com o objetivo de sensibilizar a população e ampliar o número de famílias cadastradas, o Programa Família Acolhedora – Aconchego, promovido...

Com o objetivo de sensibilizar a população e ampliar o número de famílias cadastradas, o Programa Família Acolhedora – Aconchego, promovido pela Secretaria de Assistência Social e Habitação de Lucas do Rio Verde, realiza uma palestra na próxima quarta-feira, 30 de abril, às 14h30, no auditório da Prefeitura. A ação terá a participação da assistente social Bruna Camila Alves e da psicóloga Paula Sanches Denk, que irão conversar com os presentes e esclarecer dúvidas sobre o funcionamento do programa.

