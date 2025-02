Programa Fila Zero na Cirurgia realizou mais de 95 mil procedimentos e reduziu tempo de espera

Momento MT |Do R7

O programa Fila Zero na Cirurgia, lançado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) em abril de 2023, já realizou 95.525 procedimentos, incluindo cirurgias, exames e consultas. O programa também reduziu de 59 para 26 dias a média do tempo de espera dos pacientes por cirurgias eletivas no Estado.

