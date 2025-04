Programa Hiperdia já realizou mais de 1.900 atendimentos em Cuiabá

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS), por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), realizou novas ações do programa Hiperdia, voltado para o acompanhamento e cuidado de pacientes com hipertensão arterial e diabete. As atividades começaram no dia 12 de abril, e a continuidade das ações aconteceram no último sábado (26), contemplando diferentes unidades de saúde da capital.

