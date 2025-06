Programa “Idoso Ativo e Feliz” celebra dois anos com atividades de saúde preventiva O programa Idoso Ativo e Feliz celebrou dois anos de atividades no último sábado (31). Com muitas atividades no Centro de Convivência...

O programa Idoso Ativo e Feliz celebrou dois anos de atividades no último sábado (31). Com muitas atividades no Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCPI). A manhã foi marcada com ações voltadas à saúde, qualidade de vida e bem-estar da terceira idade, incluindo dinâmicas em grupo, sorteios, jogos interativos e serviços como aferição de pressão arterial, imunização, avaliação bucal e orientações em saúde preventiva.

