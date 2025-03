Programa Idoso Ativo e Feliz retoma atividades com casa cheia Com casa cheia. Assim foi o primeiro encontro de 2025 do programa Idoso Ativo e Feliz realizado no último sábado, dia 20. Mais de 150...

Com casa cheia. Assim foi o primeiro encontro de 2025 do programa Idoso Ativo e Feliz realizado no último sábado, dia 20. Mais de 150 idosos estiveram presentes no Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCPI) para conversar sobre “Aposentadoria e benefícios eventuais” e para viver bons momentos juntos.

