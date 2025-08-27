Programa Jovem da Pesca Artesanal é divulgado em escolas públicas e comunidades de Pernambuco Com a finalidade de divulgar o programa Jovem Cientista da Pesca Artesanal para os professores, estudantes, pescadores e pescadoras...

Com a finalidade de divulgar o programa Jovem Cientista da Pesca Artesanal para os professores, estudantes, pescadores e pescadoras artesanais de Pernambuco, a Secretaria Nacional da Pesca Artesanal (SNPA), do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), realizou visitas em escolas públicas, universidade, fundação de pesquisa e em comunidades pesqueiras do estado, entre os dias 19 a 22 de agosto.

