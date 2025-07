Programa Lucas + Sustentável Lixo Zero promoveu ação de Educação Ambiental em Groslândia O Programa Lucas + Sustentável Lixo Zero deu um passo significativo em direção à conscientização ambiental, promovendo uma série de...

O Programa Lucas + Sustentável Lixo Zero deu um passo significativo em direção à conscientização ambiental, promovendo uma série de atividades educativas para os alunos da Escola Municipal Fredolino Vieira Barros, em Groslândia, nos meses de maio e junho. A ação foi uma iniciativa do SAAE de Lucas do Rio Verde, em parceria com as Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente e de Educação, visando a conscientização ambiental na comunidade de Groslândia.

