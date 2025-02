Programa Mesa Saudável está de volta com 380 famílias cadastradas A distribuição é feita nos Centros de Referência de Assistência Social. O programa Mesa Saudável está de volta, com a entrega de cestas... Momento MT|Do R7 22/01/2025 - 15h27 (Atualizado em 22/01/2025 - 15h27 ) twitter

A distribuição é feita nos Centros de Referência de Assistência Social. O programa Mesa Saudável está de volta, com a entrega de cestas recheadas com produtos oriundos da agricultura familiar local. A iniciativa da Prefeitura Municipal de Sorriso, através da Secretaria de Assistência Social, promove a segurança alimentar de 380 famílias. O programa retornou na semana passada. Nesta quinta-feira (23), pela manhã, as famílias que estão cadastradas no programa, dos bairros São Domingos e Novos Campos já poderão receber as primeiras cestas do ano. Na semana passada, famílias cadastradas de outras regiões já receberam as cestas. A entrega das cestas acontece a cada 15 dias, nas unidades CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). A cesta contém frutas, legumes, verduras e proteína animal, alguns itens como: banana, melancia, mamão, tomate, cheiro verde, alface, abobrinha, batata, agrião, e um delicioso frango caipira, integram o “Mesa saudável”. Idealizado em 2019, o programa Mesa Saudável conta com o apoio técnico da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. As cestas são destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social do Município.



