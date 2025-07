Momento MT |Do R7

Programa Meu CNPJ tem estreia de sucesso

A última sexta-feira, 18 de julho, o Governo Municipal de Campo Novo do Parecis realizou o lançamento oficial do programa Meu CNPJ, reunindo dezenas de empreendedores, autoridades, representantes de instituições parceiras e a comunidade em um momento marcante para o fortalecimento do empreendedorismo local.

