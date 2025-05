Programa Muxirum certifica alunos e lança programação para ano letivo de 2025 Várzea Grande conta com uma ampla diversidade de atendimentos, com turmas constituídas em residências, áreas rurais, associações, igrejas... Momento MT|Do R7 11/05/2025 - 04h25 (Atualizado em 11/05/2025 - 04h25 ) twitter

Várzea Grande conta com uma ampla diversidade de atendimentos, com turmas constituídas em residências, áreas rurais, associações, igrejas, unidades escolares e no sistema prisional do Município. Alunos do Programa Mais MT – Muxirum do Complexo de Ressocialização Industrial ‘Ahmenon Lemos Dantas’, de Várzea Grande, que participaram do curso de alfabetização, receberam os certificados de conclusão em cerimônia realizada no auditório do próprio complexo. A iniciativa faz parte de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), o Sistema prisional ‘Ahmenon’ e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp/MT).

