Programa Pânico faz entrada ao vivo direto Show Safra Mato Grosso O segundo dia do Show Safra Mato Grosso contou com uma visita inusitada e descontraída nesta terça-feira (25). O repórter Flávio Fuzil... Momento MT|Do R7 26/03/2025 - 00h45 (Atualizado em 26/03/2025 - 00h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O segundo dia do Show Safra Mato Grosso contou com uma visita inusitada e descontraída nesta terça-feira (25). O repórter Flávio Fuzil, integrante do programa Pânico, da rádio e TV Jovem Pan, esteve no parque tecnológico da Fundação Rio Verde para conhecer de perto um dos maiores eventos do agronegócio brasileiro. Em meio a piadas, elogios e reflexões, Fuzil fez uma entrada ao vivo diretamente da vistosa caixa d’água do parque — um dos pontos mais altos do local — para os estúdios da emissora em São Paulo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa cobertura especial!

Leia Mais em Momento MT:

Show Safra Connect recebe reunião do BNI Hangar em Lucas do Rio Verde

Câmara aprova regras para o acompanhamento de pessoas com câncer

Câmara aprova direito de exclusão da internet de dados de criança vítima ou testemunha de violência