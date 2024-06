Programa Pé-de-Meia beneficia mais de 36 mil estudantes da rede estadual de MT

Os 36.490 mil estudantes da rede estadual de ensino de Mato Grosso começaram a receber, nesta quarta-feira (26.06), a 4ª parcela do Programa Pé-de-Meia, no valor de R$ 200. O auxílio financeiro mensal pago pelo Ministério da Educação (MEC) é referente à frequência às aulas no mês de abril. As outras três parcelas foram concedidas em março, abril e maio.

