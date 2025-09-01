Programa Saúde na Escola promove ações de prevenção e cuidados com os estudantes O Governo Municipal de Campo Novo do Parecis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria de Educação,...

O Governo Municipal de Campo Novo do Parecis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria de Educação, realizou mais uma etapa do Programa Saúde na Escola (PSE), levando orientações e práticas de cuidado diretamente aos alunos da rede municipal de ensino.

