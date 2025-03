Programa SER Família Mulher leva conscientização e empoderamento às escolas A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) esteve no município de Tangará da Serra (241 km de Cuiabá), com a... Momento MT|Do R7 16/03/2025 - 11h06 (Atualizado em 16/03/2025 - 11h06 ) twitter

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) esteve no município de Tangará da Serra (241 km de Cuiabá), com a Van do Programa SER Família Mulher, idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes, para participar da Semana Municipal da Mulher Tangaraense entre os dias 08 a 13 de março. A iniciativa, realizada em parceria com o município, teve como objetivo levar conhecimento e promover reflexões para alunos da rede pública de ensino, em perímetro urbano e rural. Ao todo, participaram das palestras 471 pessoas, além de 12 atendimentos na van do programa.

