Programa SER Família Solidário entrega 72 mil cestas para os 142 municípios do Estado O programa SER Família Solidário está realizando, durante o mês de agosto, a entrega de 72 mil cestas de alimentos e kits de higiene...

O programa SER Família Solidário está realizando, durante o mês de agosto, a entrega de 72 mil cestas de alimentos e kits de higiene e limpeza para os 142 municípios do Estado para atender às famílias em vulnerabilidade. O programa, idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes e executado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), tem como objetivo garantir a segurança alimentar das famílias mais vulneráveis de Mato Grosso.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela está impactando a vida de muitas famílias no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: