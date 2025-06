Momento MT |Do R7

Programa Todos pelo Araguaia fará restauração de 420 hectares até outubro de 2026 A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) e o Serviço Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente firmaram um protocolo...

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) e o Serviço Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente firmaram um protocolo de investimentos para a restauração de 420 hectares pelo Programa Todos pelo Araguaia, com recursos na ordem de R$ 16 milhões, até outubro de 2026. a A assinatura ocorreu nesta quarta-feira (4.6).

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos ambientais no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: