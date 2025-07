Programa Vigia Mais MT auxilia na recuperação de dois veículos furtados em menos de 24 horas em Cuiabá

O Programa Vigia Mais MT, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), auxiliou na recuperação de dois veículos com queixa de furto em menos de 24 horas, em Cuiabá. Na manhã desta quarta-feira (2.7), uma motocicleta Honda CG, com registro de furto no dia 26 de junho, foi detectada na Avenida Doutor Meireles, sentido bairro Osmar Cabral. A equipe do 24º Batalhão da Polícia Militar foi acionada e interceptou o veículo com sucesso. A condutora alegou ter pego a moto emprestada de um amigo. Após confirmação da restrição de furto, ela foi encaminhada à Central de Flagrantes com o veículo.

