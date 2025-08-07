Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Programa Zera Fila tem início com cirurgias de catarata e pterígio

Dezenas de pessoas já estão na expectativa para voltar a enxergar com clareza e sem nenhum incômodo com a realização de cirurgias catarata...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Momento MT

Dezenas de pessoas já estão na expectativa para voltar a enxergar com clareza e sem nenhum incômodo com a realização de cirurgias catarata e pterígio, por meio do programa Zera Fila da Prefeitura de Rondonópolis. O mês de agosto começou e os procedimentos também, no total serão cerca de 1200 pessoas realizando as cirurgias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre este importante programa de saúde!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.