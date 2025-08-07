Programa Zera Fila tem início com cirurgias de catarata e pterígio Dezenas de pessoas já estão na expectativa para voltar a enxergar com clareza e sem nenhum incômodo com a realização de cirurgias catarata... Momento MT|Do R7 07/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 14h58 ) twitter

Dezenas de pessoas já estão na expectativa para voltar a enxergar com clareza e sem nenhum incômodo com a realização de cirurgias catarata e pterígio, por meio do programa Zera Fila da Prefeitura de Rondonópolis. O mês de agosto começou e os procedimentos também, no total serão cerca de 1200 pessoas realizando as cirurgias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre este importante programa de saúde!

