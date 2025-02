Programação de carnaval em Cuiabá será lançada nesta sexta-feira (31) na Arena Pantanal

A Liga Independente dos Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba de Cuiabá apresenta a programação de carnaval na capital mato-grossense, nesta sexta-feira (31.1), às 19h, no espaço de camarote da Arena Pantanal. Com o patrocínio do Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), a festividade deste ano contará com desfile de blocos e escolas de samba, além de outras atividades.

