Programação de orientações contra corrupção envolve mais de 200 crianças

Oficinas, orientações sobre o Maio Amarelo, cuidados com a saúde humana e também com a saúde animal marcaram a Semana da Transparência Pública, realizada pela Controladoria Geral do Município no Centro de Formação da Escola Cuiabana (CFEC), em Cuiabá. Foram dois dias de evento com programação intensa, envolvendo 200 estudantes da rede municipal de Educação, de quatro escolas — 50 de cada unidade.

