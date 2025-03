Programação do Mês da Mulher inclui shows musicais no Lago do Rota Que tal uma tarde regada à muita música ao vivo? Se você está procurando um programa assim, acabou de encontrar! Nesse domingo, dia... Momento MT|Do R7 18/03/2025 - 14h27 (Atualizado em 18/03/2025 - 14h27 ) twitter

Que tal uma tarde regada à muita música ao vivo? Se você está procurando um programa assim, acabou de encontrar! Nesse domingo, dia 23, é dia de sertanejo, forró e vaneira no espaço do Lago do Rota. A partir das 16h30 Mascote Lauton comanda a festa no Lago e na sequência é a vez da dupla Daia e Adriano assumir o microfone da festa. Também no domingo e no Lago do Rota, será inaugurado o segundo Banco Vermelho de Sorriso, o primeiro foi instalado no Parque Ecológico. O Banco Vermelho A iniciativa visa combater a violência contra a mulher, através da instalação de bancos vermelhos em locais públicos; nesses bancos são instaladas mensagens de reflexão e informações sobre canais de ajuda e de denúncia inscritos no Banco.

