Programação encerra dia com debates sobre violência, política e autonomia feminina "Quebrar o ciclo da violência exige ação e consciência. As leis existem, mas muitas vezes não são aplicadas. Precisamos educar nossos... Momento MT|Do R7 21/03/2025 - 13h06 (Atualizado em 21/03/2025 - 13h06 )

“Quebrar o ciclo da violência exige ação e consciência. As leis existem, mas muitas vezes não são aplicadas. Precisamos educar nossos filhos para um futuro sem violência, começando dentro de casa, nas escolas e igrejas” O projeto “VG com Elas – Várzea Grande para Grandes Mulheres” teve um dia marcado por reflexões profundas sobre autonomia feminina, violência de gênero e participação política. Lideranças e especialistas se reuniram ontem (20) para discutir temas essenciais para o avanço dos direitos das mulheres, encerrando a programação do dia com três importantes eventos na cidade. A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, destacou a necessidade de romper o ciclo da violência contra a mulher e reforçou a importância da união feminina nessa luta. “É nossa obrigação dar voz às que foram silenciadas e garantir que nossas filhas tenham um futuro mais seguro e justo”, afirmou a prefeita.

