Programas idealizados pela primeira-dama viabilizam investimentos de R$ 35 milhões em ações sociais Os programas sociais SER Família, idealizados pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, viabilizaram importantes investimentos... Momento MT|Do R7 07/05/2025 - 12h27 (Atualizado em 07/05/2025 - 12h27 ) twitter

Os programas sociais SER Família, idealizados pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, viabilizaram importantes investimentos no município de Rondonópolis, impulsionando o desenvolvimento social e ajudando a transformar a realidade de muitas famílias em situação de vulnerabilidade. Desde o início da gestão, somente para ações sociais, o Estado já investiu R$ 35 milhões no município.

