Proibição do uso do fogo no Pantanal vai até dezembro O Governo de Mato Grosso instituiu, por meio do Decreto nº 1.403/2025, publicado em março, o período proibitivo para o uso do fogo...

Momento MT|Do R7 03/06/2025 - 11h39 (Atualizado em 03/06/2025 - 11h39 ) twitter

