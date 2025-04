Proibição dos cassinos no Brasil não funciona, diz Irajá Relator do projeto que autoriza o funcionamento de cassinos e bingos no Brasil (PL 2.234/2022), o senador Irajá (PSD-TO) afirmou em... Momento MT|Do R7 29/04/2025 - 22h00 (Atualizado em 29/04/2025 - 22h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Relator do projeto que autoriza o funcionamento de cassinos e bingos no Brasil (PL 2.234/2022), o senador Irajá (PSD-TO) afirmou em Plenário nesta terça-feira (29) que a sociedade brasileira está madura para aceitar a operação das casas de jogos sob regras responsáveis. Ele defendeu uma legislação sobre o tema que esteja “alinhada aos desafios de hoje”. O senador citou pesquisa do DataSenado, feita a seu pedido, que aponta que 6 em cada 10 brasileiros são favoráveis à legalização dos cassinos. Em sua avaliação, a sociedade vê o projeto — que também autoriza o jogo do bicho e a aposta em corridas de cavalos, entre outros jogos de azar — como oportunidade de desenvolvimento e não uma ameaça. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre a legalização dos cassinos no Brasil! Leia Mais em Momento MT: BNDES terá recursos para ajudar pequenos negócios liderados por mulheres

Educação patrimonial e combate ao bullying são abordados em palestra

Deolane Bezerra homenageia MC Kevin na data em que ele completaria 27 anos: ‘