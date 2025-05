Projeção de frases e imagens na fachada do Congresso põe em foco a luta antimanicomial A fachada do Congresso Nacional recebe, nesta quinta-feira (29), projeção de frases e imagens em celebração do Dia Nacional da Luta...

A fachada do Congresso Nacional recebe, nesta quinta-feira (29), projeção de frases e imagens em celebração do Dia Nacional da Luta Antimanicomial. A data de 18 de maio é marcada por mobilizações em torno do fechamento de manicômios, a formalização de novas legislações, a implantação da rede de saúde mental e atenção psicossocial e a instauração de novas práticas psiquiátricas no País.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa importante luta pela saúde mental!

Leia Mais em Momento MT: