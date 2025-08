Momento MT |Do R7

Escola Municipal Amélia Lena Fedrizzi recebeu, nesta Quarta Feira (06), o projeto “Malinha Financeira”, desenvolvido pelo Sicoob. A iniciativa tem como objetivo introduzir noções de educação financeira de forma lúdica e acessível, tanto para os alunos quanto para suas famílias. Por meio de atividades interativas, a proposta é que as crianças levem a “malinha” para casa, compartilhando os aprendizados com os pais e incentivando o diálogo familiar sobre o uso consciente do dinheiro.

Leia Mais em Momento MT: