Projeto abre crédito orçamentário de R$ 8,3 bilhões para compensação dos estados O Projeto de Lei do Executivo (PLN) 6/25 abre crédito suplementar de R$ 8,3 bilhões no Orçamento de 2025 para constituição do Fundo... Momento MT|Do R7 02/07/2025 - 15h56 (Atualizado em 02/07/2025 - 15h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Projeto de Lei do Executivo (PLN) 6/25 abre crédito suplementar de R$ 8,3 bilhões no Orçamento de 2025 para constituição do Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais, previsto na reforma tributária. A Emenda Constitucional 132, promulgada em 2023, estabeleceu que o fundo deveria ser constituído em 2025 para compensar a perda de arrecadação dos estados com a extinção gradual dos benefícios fiscais no âmbito do ICMS e do ISS. As alíquotas desses tributos serão gradualmente reduzidas entre 2029 e 2032, até sua extinção definitiva em 2033. “O objetivo é assegurar que a transição para o novo modelo tributário não comprometa o equilíbrio fiscal dos entes subnacionais”, justificou o Executivo na mensagem que acompanha o projeto. Os recursos devem sair da reserva de contingência do Orçamento e não afetam a meta fiscal deste ano porque ainda não serão desembolsados. Próximos passos A proposta será analisada primeiro pela Comissão Mista de Orçamento e, em seguida, pelo Plenário do Congresso Nacional. Para mais detalhes sobre este importante projeto, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: CTFC fará auditoria sobre atuação do BB com foco na Moratória da Soja

Evento “Mulher de Valor” promove roda de conversa e vivência sobre capoeira feminina em Sorriso

Transporte coletivo está com nova frota